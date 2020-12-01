川普政府下台前仍對大陸企業進行封殺，近期外媒報導，美國國防部將大陸晶圓代工龍頭中芯國際、大陸能源公司中國海洋石油、中國建設科技及中國國際工程諮詢等4家陸企列入黑名單，若在加上先前美國商務部公布的出口管制措施，中芯國際可說是遭斷絕與美企的業務往來。專家認為，半導體產業的國際分工模式難以切割，加上大陸半導體產業發展極度仰賴國外技術，此舉將讓大陸半導體自主化陷入困境。

大陸身為全球最大的半導體需求國，2018年數據顯示，全球半導體市值達4000億美元，大陸僅占5%，這些數據指出大陸的半導體有很大一部分是從國外進口。據自由亞洲電台報導，川普政府精準打擊大陸半導體產業的行動從1年多前就開始，現在有更具體的制裁目標，包括針對幾家主要的大陸科技公司，肯定對大陸半導體自主化產生衝擊。

美國商務部去年5月將華為列入實體清單，被迫華為與美企暫停業務往來，今年5月再度擴大華為禁令，所有企業無論是供貨含有美國技術的半導體產品，還是當中介商的IC設計廠商，都必須經過美國政府核發執照才能出貨。此舉讓華為晶片供應鏈徹底斷鏈，包括美國的電子設計自動化（EDA）工具供應商也不能供應產品給華為，讓這家最具代表性的大陸科技公司面臨極大生存挑戰。

李文澄表示，大陸在先進製程上落後全球領先廠商約10年，大陸晶片目前也著重在設計，缺乏技術研發與關鍵環節的產能，導致缺乏製造先進製程晶片能力。李文澄強調，就算是華為這樣強大的企業，但整個產業鏈國際分工非常密切，加上有很多技術都是源自於美國，不可能因1、2家公司就可以切割整個市場，加上為了符合北京當局的半導體自給率2025年達70%目標，導致地方政府極於立功，扶持大量企業進入半導體產業。

美國南卡羅萊納大學商務教授謝田表示，半導體不只應用在消費電子產品上，大陸發展航太科技、通訊技術等都需要中芯國際參與，而中芯國際製造晶片又需要美企的資源，浮濫發展又導致萬家不相關的企業搶進半導體補助，反而有害大陸半導體發展。

(中時新聞網)