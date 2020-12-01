找找皮夾或抽屜，您手上還有未使用的三倍券嗎？根據經濟部統計，截至10月底止，仍有171億的紙本三倍券尚未被使用，有鑑於使用期限將至，晶華酒店提醒大家不要辜負政府的美意，盡快使用，即日起至12月31日推出「振興券倒數計時」方案，包括客房的「0元現金入住」、「0元現金續住」以及餐飲「你付券、我送餐：自助餐買一送一」專案，讓國人更加開心滿意的使用三倍券。

晶華酒店針對三倍券所規劃的「0元現金入住」方案，是讓消費者可以持3,000元的三倍券於平日(周日到周五)入住精緻客房，並享翌日栢麗廳早餐買一送一的優惠。「0元現金續住」方案，則是不分平假日，只要訂購官網任一專案，即可以3,000元的三倍券續住一晚精緻客房，上述專案適用翌日栢麗廳早餐買一送一以及補差價升等房型。

晶華酒店餐飲團隊則是推出「你付券、我送餐」自助餐買一送一的超值加碼活動，12月底前的平日(周一至周四)晚間八點後，前往晶華酒店旗下栢麗廳、泰市場、或義饗食堂等三家任一自助餐廳用餐，以不限金額的三倍券支付餐費，即可獲得當日餐費「買一送一」的超狂優惠，歲末年終正是與家人親友聚餐的旺季，敬請民眾把握難得的優惠時機。

(中時 )