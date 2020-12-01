雲林縣虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠1日舉行記者會，指控農會理事長丁榮義「不懂法令、霸道不講理」，雲林縣政府考核她為全縣農會總幹事最高分，自家理事長卻給她0分。丁榮義則認為黃鈺惠就任後連連犯錯，理事會因此將她記大過2次、考績0分。

黃鈺惠在記者會細數自己上任3年，讓農會轉虧為盈，今年秋節獎金平均發給每名員工6萬元，且得獎連連，包括蟬聯2年全國農金獎最高榮譽的營運卓越獎、獲選今年履歷達人、雲林縣政府考核97分全縣第1，卻被自家理事長打0分，讓她覺得名譽受損。

黃鈺惠表示，3年前接下總幹事時，供銷部負債累累，各項會務積弊難振，她認為要做就要做到最好，如今她辦到了，今年終於還清所有債務，卻遭理事長丁榮義的不實指控，丁榮義不懂法令、違法干預營運，還誣指別人違法。

黃鈺惠對於丁榮義指控她的7項過失，包括違法召集會員大會、高估土地貸款案價值、不依理事會決議執行事務、會館出租未提交理事會、會館降租未提報、用權力影響下屬升遷、不召開小組會議，也一一加以說明反駁。

黃鈺惠說丁榮義本身是花生盤商，因花生交易2人意見相左，以及各種理念的不合，導致2人交惡，但她還是堅持站在農民這邊，相信社會大眾會還她1個公道。

丁榮義對於黃鈺惠的指控，強調黃鈺惠說的均非事實，他也不是花生盤商，是他兒子經營花生買賣，近日會舉行記者會講清楚、說明白。

(中時 )