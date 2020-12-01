10月28日晚間，就讀台南市長榮大學的馬來西亞籍女學生於返回宿舍途中遭擄走、性侵殺害，引起民眾公憤，時間再往前，1996年的11月30日，長期推動婦女運動的彭婉如在深夜失蹤、3天之後她被發現身中35刀並全裸棄屍，這樁刑案在今年邁入24年，雖然還沒找到兇手，也過了法律追訴期，但彭婉如以自己的性命推動婦女保障相關法條，也為台灣性平奠下根基，但多年婦女運動換回的法令，真能保障女性的安全嗎？

彭婉如生前致力提升婦女平權，並且擔任過多個婦女單位職務，她自覺學識不足，甚至赴紐約大學深造取得碩士學位，卻在47歲時遇害，這位民進黨婦女部主任，當時搭乘計程車回圓山飯店便失蹤，直到12月3日被人發現全身赤裸、全身35處刀傷、左眼珠還被挖走，根據法醫鑑定結果顯示，彭婉如生前曾極力反抗，仍慘遭毒手，引起全國譁然。

彭婉如。（圖／報系資料照）

根據《中時新聞網》指出，案發當時，彭婉如是為了「婦女參政四分之一保障條款」搭飛機南下高雄表決，根據不願具名的黨代表曾表示，當時彭婉如被黨內戲稱是「彭四分之一」，她也自嘲有朝一日會變成「彭二分之一」，凸顯她對兩性平權的決心，而就在這場表決結束後，彭婉如搭乘計程車回圓山飯店休息，但她卻從此消失匿跡，直到隔天在全代會議上，黨員們發現彭婉如未現身，立刻報警，警方獲報後，在當年12月3日下午，在高雄市鳥松區一處工廠的水果園中發現她的屍體。

鐵皮屋紙廠旁地為彭婉如當年被殺害棄屍。（圖／報系資料照）

兇手慘忍的手段引起輿論共憤，12月10日，彭婉如專案調查小組，在她生前最後身影地點的監視器發現，一輛老舊的計程車在附近徘徊，由於當時的設備未如現今般的先進，加上當時的鑑識技術尚未成熟，警方透過辨識發現車牌上的第一個英文字母為Y，帶著模糊的線索追查，事後得知，這位駕駛在案發前1天因涉嫌偷竊及躲避警察自撞。

專案小組1999年時，在新北市石碇區發現1名運將輕生，遺書中提到彭婉如命案相關、甚至是滿滿的致歉用詞，不過經鑑識小組比對，嫌犯的指紋完全不符；另外在2015年，在台北發現另一名駕駛疑似涉嫌，透過DNA比對後仍是不符。

警方在1999年在新北市石碇區發現一輛計程車駕駛輕生，推測與彭婉如命案有關，然而政局不符。（圖／報系資料照）

這樁刑案年滿24年，雖然還沒找到兇手，也過了法律追訴期，但彭婉如用性命推動婦女保障相關法條，在她遇害當年12月，超過1萬名台灣留學生和台灣民眾共同催生訂定11月30日為「台灣女權日」；延宕2年的《性侵害犯罪防治法》也迅速通過，還有《道路交通管理處罰條例修正草案》，規範小黃駕駛必須定時換照、禁止曾犯下重大刑案或從業期間犯案者任職。

除此之外，台北市社會局在信義分局協助之下，成立「婦女保護中心」，提供24小時婦女保護專線，隔年3月，教育部也成立了「兩性平等教育委員會」，也就是性別平等教育委員會的前身，規定學校必須施時兩性平權教育課程。

彭婉如命案奠定台灣人在保護婦女和性平等上豎立根基，但是就算有多嚴謹的法條，在執行上仍有很多缺失可以繼續檢討，正如10月底的台南馬來西亞籍女大生案，希望無論在任何的時空背景情況下，都可全面檢視給予女性更安全的環境，而不是空談制度的完善，卻敗在執行面上的缺失。

彭婉如命案奠定台灣人在保護婦女和性平等上豎立根基，但是就算有多嚴謹的法條，在執行上仍有很多缺失。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)