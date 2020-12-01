想到Nokia，就回想到當年Nokia功能手機叱吒風雲的榮景嗎？你可曾知道，Nokia還曾推出過筆電產品呢？近日有報導指出，從印度標準局（BIS）的認證資料發現，Nokia預計在印度一口起推出9款筆電，擴大他們在當地的產品佈局。

根據《cnbeta》報導，印度標準局認證資料中，出現了由Nokia授權的品牌電腦認證資料，預計共有9台，型號分別是NKi510UL82S、NKi510UL85S、NKi510UL165S、NKi510UL810S、NKi510UL1610S、NKi310UL41S、NKi310UL42S、NKi310UL82S和NKi310UL85S。從型號的編碼邏輯來推敲，NK應是指Nokia品牌之意，i3/i5則可能是指處理器的規格，而型號中的10，則可能代表預裝Windows 10系統。因此很可能代表Nokia將會推出5款採用英特爾Core i5處理器的筆電、4款筆電則採用英特爾Core i3處理器。上述這些筆電預計由中國大陸同方公司生產。

《cnbeta》推測，由於Nokia在印度推出的電視、串流媒體設備都是交由當地電商Flipkart來銷售，因此這一批在11/27通過BIS認證的Nokia筆電，也有很高機會透過Flipkart進行銷售。

事實上過去Nokia曾經在2009年推出過Booklet 3G，這是一款內建SIM卡可以支援3G網路的筆電，續航力高達12小時，還可支援Nokia Ovi地圖服務。因此這一次Nokia選擇在印度推出筆電新品，並不是首次嘗試，反倒更像是捲土重來。也讓人對於Nokia筆電產品在印度市場的表現，更感期待。

(科技)