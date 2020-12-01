面對P+聯盟來勢洶洶，第18季SBL超級籃球聯賽搶先在5日於新北市新莊體育館點燃戰火，台啤當家球星蔣淯安豪情壯志要帶領球隊完成衛冕霸業。

中華籃協理事長謝典林表示，新賽季即將開打，感謝所有球隊球員的努力與堅持，雖然本季面臨許多挑戰，但相信大家能夠攜手合作，將挑戰化作動力共度難關。

第18季SBL賽制將採10個循環，共計100場例行賽，從12月5日開打至明年4月，預計在台北和平館、新莊體育館、板橋體育館、桃園市立體育館、彰化縣立體育館以及高雄鳳山體育館等6個場地進行比賽，例行賽門票也將在2日起於年代售票系統及四大超商購票機開始販售。

今日賽前記者會成為各隊的造勢舞台，九太悍將于煥亞放話要讓各隊追不上他；台銀陳昱瑞則自信球隊擁有聯盟最好的兩名中鋒；璞園施顏宗高喊個對別小覷他們；裕隆李愷諺撂話各隊準備迎接他們的強力挑戰。

最後登場的是尋求衛冕台啤蔣淯安，一上台就毫不留情面的一一回擊，九太應該是追不上我們，我們有最好的射手群，而且我們球員的年齡不老，最後總冠軍是屬於我們的。

除此之外，除了為團隊喊話外，九太吳曉謹與璞園施顏宗將全力追逐年度最佳進步獎，裕隆斑霸和璞園盧峻翔則將目標鎖定新人王，蔣淯安更是直接瞄準年度MVP三連霸，SBL新賽季還沒開打就火藥味十足。

(中時 )