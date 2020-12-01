北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市信義區莊敬路239巷附近，1日下午4時許發生路樹倒塌意外，1株直徑約70公分、高約12公尺，在公園內的路樹突然倒塌，壓到路邊停放的兩部自小客車，另波及對面2樓民宅，導致窗戶及公設樓梯受損，影響一個車道，所幸無人受傷，警方目前已在現場拉起封鎖線，通報公燈處等相關單位處理。

(中時 )