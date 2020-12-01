北市公園路樹突倒塌 波及民宅及2輛車 17:062020/12/01 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市公園路樹突然倒塌，壓到路邊車輛及對面民宅。(翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市信義區莊敬路239巷附近，1日下午4時許發生路樹倒塌意外，1株直徑約70公分、高約12公尺，在公園內的路樹突然倒塌，壓到路邊停放的兩部自小客車，另波及對面2樓民宅，導致窗戶及公設樓梯受損，影響一個車道，所幸無人受傷，警方目前已在現場拉起封鎖線，通報公燈處等相關單位處理。 (中時 ) #路樹 #倒塌 #民宅 #北市 #公園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北明年起 公車司機每年需尿檢 04:102020/12/01 地方新聞 回收水再利用 新北校園年省14萬水費 04:102020/12/01 地方新聞 港疫情升溫 與新加坡旅遊氣泡延至2021年啟動 16:502020/12/01 財經 閃亮屏東 避冬首選 04:102020/12/01 地方新聞 羅志祥豪宅偷蓋空中泳池 北市府認違建 限30天內拆除 12:412020/12/01 娛樂 陸新規緊咬 螞蟻明年上市難 04:102020/12/01 產業特刊 採草莓哪裡最塞車？湖警製QR Code貼紙曝2地雷路段 16:462020/12/01 社會 新北共融遊戲場 第13座啟用 04:102020/12/01 地方新聞 139線飆速 騎士命喪死亡彎道 04:102020/12/01 地方新聞 花蓮港鳥踏石公園 回味築港的過往 11:302020/12/01 生活 社會熱門新聞 失聯國道警官石碇尋獲 倒臥溪谷已無生命跡象 - 社會 與男主管出差 他堅持訂1間雙人房說「我睡沙發」 女菜鳥嚇哭 - 社會 大雨沖刷 蘇花38.9公里出現超大「天坑」 直通太平洋 - 社會 中正一分局長網紅女兒拍警宣傳片 酬勞曝光挨批自肥 - 社會 人妻乳癌末期突「被離婚 」驚覺渣夫爽吃知名「豆漿千金」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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