中國山東一名男子和3名美女朋友到餐廳吃飯，沒想到隔壁桌一名酒醉男子竟心生嫉妒，直接衝上前揪住男子的頭髮並暴打一番，行逕相當誇張。不過這名男子挨揍時，還不忘繼續把食物送入口中，畫面曝光後令網友嘖嘖稱奇。

（圖／翻攝漩渦視頻）

綜合陸媒報導，近日山東德州一名張姓男子凌晨4時許，和3名美女友人一起到一間燒烤店吃宵夜，沒想到吃著吃著，隔壁桌一名酒醉男子竟突然上前揪住他的頭髮，開始對他一陣暴打，原來是這名酒醉男見張男帶3名美女一起吃飯，心生嫉妒，情緒失控才猛毆張男，還把張男的頭髮扯下了一大撮，目前這名酒醉男已被依法行政拘留。

（圖／翻攝漩渦視頻）

不過另一個讓網友關注的點，是張男被揪住頭髮的第一時間，竟還能將食物送入口中，讓網友嘖嘖稱奇，紛紛留言「讓人抓住頭髮也不放棄筷子上的飯」、「被打還是不忘吃呀」、「這男的是真生猛。難怪能有三個女的陪，是我我也貼」；也有網友認為酒醉男的行徑實在太誇張，「沒品到了極點了」、「酒後見人品，喝醉的那個難怪沒女友」、「單身狗的怨怒」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

(中時新聞網)