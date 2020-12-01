台電核一廠工程標案引來黑道覬覦，天道盟同心會金山分會會長郭簡村成立營造、機械公司圍標，若投標廠商不願被「摸頭」，轉讓給郭簡村，即教唆小弟到投標會場外站崗、恐嚇廠商，其中綽號阿國的廠商，更因從中作梗被砍斷腿。士林地檢署指揮廉政署肅貪組、調查局、刑事局等單位，今年5月起，陸續逮捕參與圍標廠商、黑道分子10餘人，其中郭簡村已於上月26日法院裁定羈押禁見。

郭簡村自2013年在金山地區成立天道盟分會，專門從事工程圍標，多次承攬核一、核二廠工程標案，2016年起承攬邊坡地質災害救災、建物結構維護、提升耐震度工程，標案總金額超過1億元，並成立合法的長和機械、建欣工程公司，搖身一變成為大老闆。

但郭手法仍是以暴力為主，向其他營造公司借牌圍標，得標後分給陪標廠商8％到10％的利潤，若有人不聽「勸告」執意投標，就派出小弟站在會場門口，投標廠商離開後，即遭不明人士毆打，嚇得合格廠商棄標躲藏，若真有「白目」廠商得標又不願分包工程給他，黑幫成員就前往工地阻撓施工，讓廠商無法完工。

郭去年1月發現綽號阿國的許姓包商，手法和他自己類似，操弄2017年一次標案，訛詐100多萬的「搓圓仔湯」費，去年3月教唆小弟與許約在三芝區一間餐廳談判，埋伏近10人持刀、棍砍殺，許最後雙腿被砍到見骨，藉此在金山當地樹立威信。

廉政署肅貪組、北調組接獲情資，從違反政府採購法偵辦，陸續發現郭誇張暴行，以及廠商圍標，嚴重影響核一廠正常運作以及用電安全，陸續約談廠商，依違反政府採購法、殺人未遂、恐嚇罪以及組織犯罪等法辦，上月26日法院裁定郭等3人羈押禁見，逮捕10數人到案，後續將清查黑幫圍標不法所得。

(中時 )