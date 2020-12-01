台北一名外籍男子，日前單獨陳屍在租屋處，檢警初步相驗時發現，他下半身赤裸、生殖器上出現密集微小咬痕滲出血跡，電腦螢幕停留在知名色情網站。法醫高大成分析這起離奇案件指出，從下體的傷口推斷，死者應該是糖尿病患者，猝死倒地後，尿液吸引螞蟻攻擊。

這起死狀詭異的案件，是因為外籍男子沒有到任職的補習班上班，同事聯絡不上人，找了房東到租屋處開門，才發現人已經斷氣。檢警初步勘驗認為，這名外籍男子可能開著情色網站一邊看片，一邊手淫太過興奮而猝死。但是生殖器上出現許多微小的咬痕帶有血跡，卻十分罕見，讓檢警人員也感到疑惑，推測可能是過度摩擦引起。

全案經過法醫驗屍，發現生殖器上許多微小的咬痕，應該是螞蟻造成。判定死者應該是糖尿病患者，裸著下半身手淫時，引發心血管疾病，休克致死。

據《ETtoday》報導，高大成受訪時表示，手淫發生猝死並非不可能。但比較可能是死者患有糖尿病、高血壓等慢性病，在興奮過程中引發心血管疾病休克死亡。

高大成說，糖尿病患者的遺體會引來螞蟻，男性糖尿病患者的生殖器周圍殘留有尿液或體液，淡淡的甜味符合螞蟻口味，推斷外籍男子猝死後，遺體接觸地面，吸引螞蟻成群叮咬生殖器，才造成奇特傷痕。

(中時新聞網)