人民幣在岸價收升120個基點 17:092020/12/01 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價1日下午4點半收報6.5707元，較上日收盤價6.5827元上漲120個基點，漲幅0.18％，成交量放大到408.45億美元。 截至17點02分，離岸價報6.5603元，大漲236個基點，漲幅0.36％。 人民幣兌美元中間價1日報6.5921元，較上日報價6.5782元下跌139個基點，跌幅0.21％，連跌兩日。 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣在岸價 #收升 #人民幣兌美元在岸價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大摩、華興挺台積 上調目標價 04:102020/12/01 財經要聞 股匯不同調 新台幣連二貶 16:502020/12/01 財經 人民幣中間價連兩日下跌 11:002020/12/01 財經 《韓股》經濟數據亮眼 KOSPI上漲動力添柴 11:412020/12/01 財經 台灣權王－行情火熱 中鋼、中鴻吃補 04:102020/12/01 證券．權證 群聯整合轉投資股權 攻陸市場 04:102020/12/01 財經要聞 外銷盤價漲 唐榮業績受惠 04:102020/12/01 證券．權證 遠超預期 美團Q3大賺人民幣20億 04:102020/12/01 產業特刊 熱門股－凌巨 需求增溫價量齊揚 04:102020/12/01 證券．權證 外資喊多聯電 力挺牧德 04:102020/12/01 證券．權證 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 要聞 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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