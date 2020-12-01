人民幣兌美元在岸價1日下午4點半收報6.5707元，較上日收盤價6.5827元上漲120個基點，漲幅0.18％，成交量放大到408.45億美元。

截至17點02分，離岸價報6.5603元，大漲236個基點，漲幅0.36％。

人民幣兌美元中間價1日報6.5921元，較上日報價6.5782元下跌139個基點，跌幅0.21％，連跌兩日。

(工商 )

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