臺灣企銀贊助「台東縣原住民新九族文化協會」推動銀髮樂齡學堂，12月1日於台東縣成功鎮揭牌，臺灣企銀董事長黃博怡及行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷亦到場共同參與揭牌典禮，多位愛心企業家亦遠道而來齊聚一堂，與臺企銀共同展現愛心攜手做公益。

「台東縣原住民新九族文化協會」為臺企銀第17家銀髮樂齡學堂，位於台東縣成功鎮美山社區，擁有美麗的海岸線與自然景觀，卻因位處偏鄉工作機會少，青壯年人大多外出打拼，致使多數長輩獨居，加上長照資源不足，相較鄰近社區社會福利資源更為缺乏。

黃博怡分享，台東分行同仁相當熱心積極，多次造訪美山社區，親自體會及深入切實瞭解社區需求，專案陳報贊助該社區打造專有廚房空間，並提供在地居民每周五天餐食，臺企銀期待盡棉薄之力拋磚引玉，打造永續、健康、友善的社區互助環境，促使這類社區協會能在偏鄉長久經營，進而提供就業機會，形成社會正向循環。

臺企銀自2018年開始陸續於北、中、南各區，贊助在地社區辦理銀髮樂齡學堂，整建相關設施設備，提供長者優質用餐環境。同時透過發行「銀色之愛」信用卡，提撥消費金額千分之三做為銀髮樂齡學堂贊助經費，並設立公益信託基金，落實社區照顧、社會救助福利等目的。

黃博怡表示，臺企銀邁入第二個百年，除配合政府政策推出多項相關產業融資與服務，更重視企業社會責任的履踐，贊助推動「銀髮樂齡學堂」，協助社區提供長者健康促進、快樂學習、幸福共餐等服務，以具體行動回饋社會，1日贊助的「台東縣原住民新九族文化協會」，為台東首家銀髮樂齡學堂，未來希望擴大服務更多偏遠鄉鎮，提供更多照顧及資源，持續嘉惠在地長者。

(工商 )