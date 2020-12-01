特斯拉（Tesla）不僅是全球股市的最大亮點，也成了國際銀行提供給台灣消費者，選購特斯拉電動車的最大福利。匯豐（台灣）商業銀行今（1）日表示，首次與TESLA攜手推出限時刷卡購車方案，12月22日前匯豐信用卡卡友上網完成登錄，經由TESLA指定貴賓專屬網站，提供卡友最方便的刷卡購車體驗。

在台外商銀行多次透過合作方案，拉近與特斯拉的客群關係。先前是台灣星展銀行的車貸優惠，今年10月起已停止此項服務。12月起，特斯拉與匯豐（台灣）銀行合作刷卡優惠，據悉，是因為匯豐台灣信用卡友的消費貢獻度很高，因此全新合作方案，讓卡友單筆刷卡金額，若達到最高車價的370萬元，一次就可以拿回49,200元的刷卡金回饋。

匯豐(台灣)商業銀行資深副總裁黃至弘表示，此次刷卡優惠購買特斯拉電動車指定車款：Model X Long Rang Plus，可最高刷卡100萬元，Model S 全系列、Model X Long Range及Performance，則可以單筆刷卡金額，可刷卡的車款都是能馬上交車。

此外，針對小資族，匯豐（台灣）商業銀行也提供電動機車gogoro不限車款，皆享12期分期零利率，滿額再享刷卡金回饋優惠。

(工商 )