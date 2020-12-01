英業達集團（2356）旗下英華達與榮文生醫合作、針對癌症精準醫療領域的液態切片檢測技術，共同開發的「IronMagR循環腫瘤細胞自動化檢測系統」，於12月1日獲頒第十七屆國家新創獎的企業新創組之生技製藥與精準醫療類獎項。

液態切片是癌症精準醫療的新策略。檢測血液中有沒有循環腫瘤細胞存在可以提供「眼見為憑」最直接的癌症檢測證據，在癌症各個時期的臨床檢測都相當重要。

現有市場上的檢測平台因繁瑣複雜、耗時、欠缺全自動化檢測等因素，導致臨床上無法普遍進行循環腫瘤細胞的檢測，使罹癌病人無法得到更完整癌症變化的資訊，甚為可惜。突破此一瓶頸為目前當務之急。

英華達與榮文生醫採用與市場現有產品不同的策略，以「負向篩選」模式進行「IronMagR 循環腫瘤細胞全自動檢測系統」產品的設計。透過搭配專屬的試劑與耗材組，該系統將循環腫瘤細胞的分離、免疫螢光染色、細胞影像擷取、AI輔助影像判讀、人工覆核、自動報告產出等流程整合，大幅提升循環腫瘤細胞檢測的準確度及品質。

榮文生醫指出，「IronMagR 循環腫瘤細胞自動化檢測系統」係以有數百個癌症病人臨床案例驗證過的負向篩選模式為核心，以all-in-one的核心設計概念，落實sample-in、data-out的全自動化循環腫瘤細胞檢測模式。

該系統除能解決現有大部分循環腫瘤細胞檢測無法以全自動化模式取代人工操作的瓶頸，可穩定從全血中分離出微量的循環腫瘤細胞，並具有高檢測特異度與敏感度，亦將提供癌症精準醫療產業及液態切片應用市場新的檢測平台。

(工商 )