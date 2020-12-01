玟秀的指導老師陳香秀（左三）、校長曾崇賢（右二）等師長也感到與有榮焉。（張毓翎攝）

「遠看真實不取寵，近看華麗又細膩」嘉義縣朴子國中三年級學生李玟秀家境困苦，雖沒機會上才藝課，卻澆不熄創作的心；李玟秀學校的美術老師陳香秀形容她的作品，不僅個人特質強烈，做工也細緻，這次她以用圓點貼紙為媒材，完成作品「賞鳥趣」。為將作品拿去參賽，李玟秀存下每周100元早餐費剩餘的錢買框，11月底成績公布時，一得知作品獲全國唯2平面設計類特優獎，與指導老師陳香秀相擁而泣，令在場師長熱淚盈眶。

「停留在作品前時間愈久，表示這個作品愈成功」陳香秀說，玟秀雖然沒有在外面受過專業美術訓練，憑靠自學摸索和在學校練習，即顯露出繪畫天分，從作品「賞鳥趣」，她以圓點貼紙貼出一隻隻的保育鳥，每隻呈現極為細膩的漸層，既優雅又不取寵，而近看有種低調中的華麗，容易讓人流連忘返。

李玟秀家住在朴子鄉下，父母工作不穩，為中低收入戶，記得寒假時祖母臥病在床，沒有人照顧，她自告奮勇到醫院照顧祖母，包辦所有照護事宜，讓父母安心賺錢養家；在創作作品「賞鳥趣」時，李玟秀還用每周100元早餐費剩餘的錢及存下來的壓歲錢，買下1000多元的畫框為作品裱框。

陳香秀說，作品「賞鳥趣」內的栗背林鴝、巴鴨、鴛鴦、台灣朱雀、台灣藍鵲、綠啄木及黃山雀7種保育鳥，全是玟秀以無數的圓點貼紙所做出的，耗時4個多月，這次她能在比賽脫穎而出，拿到全國唯二的特優，很感謝評審支持，願意給偏鄉孩子一個鼓勵。

校方表示，這次除了李玟秀作品之外，另有其他學生也在全國賽中獲獎，包括陳耀雯得設計類佳作、楊薏雯得漫畫佳作、王鼎欣與王鼎臻獲書法佳作、王鼎欣獲水墨佳作等。

玟秀以圓點貼紙貼出一隻隻的保育鳥，每隻呈現極為細膩的漸層。（張毓翎攝）

玟秀以圓點貼紙貼出一隻隻的保育鳥，每隻呈現極為細膩的漸層。（張毓翎攝）

(中時 )