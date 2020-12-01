彰化縣國小學童扮演成最夯日本動漫《鬼滅之刃》主要角色，演出防災宣導短劇，經典台詞「拳擊中呼吸」令人耳目一新。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）和由彰化縣內小學童扮演的動漫主角們一同宣導防災應變、居安思危的重要。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美表示，彰化縣斷層帶約有32公里，災防教育應從小做起。（謝瓊雲攝）

彰化縣消防局結合民政處、社會處，舉辦防災宣導體驗營、1日災民夜宿體驗活動，參與民眾可獲贈家庭防災避難包。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府辦理防災教育日活動，打破制式宣傳，由國小學童扮演最夯動漫《鬼滅之刃》4大主角演短劇，5日還將在員林滯洪池圓林園公園，開設123頂帳篷，邀親子夜宿一晚、吃避難收容餐，盼喚起大眾重視防災議題。

防災教育這樣做，親身體驗餐風露宿，更有感！1日宣傳記者會上，彰化縣學童扮成炭治郎、禰豆子、善逸和伊之助，當起防災小天使，大喊最夯台詞「全集中呼吸」，並演出短劇宣導水災、疫災、風災及震災來臨時的防災應變。

彰化縣長王惠美表示，除了每年9月21日國家防災日進行災防模擬演練，本縣消防局今年將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，緣起於1848年12月3日彰化發生大地震，共造成1030人死亡、2萬2664戶全倒，盼大眾引以為鑑。

王惠美說，彰化斷層約32公里，若加上清水斷層更有百公里，目前斷層帶上人口數達72％，因此一定要居安思危，遇災害來襲時，全力將損失降至最低，確保生命財產安全。

消防局長邱聰佳說，今年防災教育系列活動包含防災宣導體驗營、1日災民夜宿體驗活動、水保暨防震教育宣導講座及「輕鬆在家e起來，防災安全足安心」，盼提升彰化縣各機關災害應變能力，透過防災教育宣導活動，強化民眾防災知能及自救能力，達成全民防災目的。

社會處副處長陳素貞表示，夜宿圓林園活動共吸引85個家庭踴躍響應，包含135名學生和幼童，在家長陪同下參與體驗，當天下午共設置123頂帳篷，每帳並提供家庭防災避難包，藉活動推動防災、減災及避災技能普及，更將結合慈濟基金會，推廣福慧床和惜食觀念。

(中時 )