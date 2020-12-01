秋冬防疫專案今天第一天上路，無論國籍，入境者須提供核酸檢驗報告，指揮中心統計，今天上午僅五個航班，約150人入境，均未有人違規。指揮中心發言人莊人祥表示，近期將針對未附核酸檢驗報告的違規狀況擬定裁罰基準，包含威脅防疫人員或是應提供卻拒絕提供檢驗報告者，都要加重開罰，最快一週內公布標準。

秋冬防疫專案上路，入境者不分國籍，一律要提供核酸檢驗報告，未提供者除了緊急協處、出發地無法自費檢驗、經指揮中心核准的專案、其他例外狀況等情形可免挨罰外，其餘通通將依照傳染病防治法開罰新台幣1萬至15萬元，還得自費採檢且不得申請防疫補助。

中央流行疫情指揮中心邊境檢疫組副組長何麗莉表示，今天上午邊境共5航班、約150名旅客入境，都持有核酸檢驗報告，尚未見到例外情形。

口罩部分，目前也還沒有開罰的情況，但何麗莉表示，希望民眾配戴口罩保護自己與保護別人，並非以開罰為目的，民眾配合程度也很好，目前也沒有開罰狀況。

何麗莉補充，未來無法提出檢驗報告的民眾，不僅要在上機前主動向航空公司說明，並配合坐在特定區域，入境時也要簽切結書，若有合理理由也須檢附佐證資料，由機場檢疫人員進行審查，後續如有特殊案例，也可能由專案小組審查。

莊人祥則表示，指揮中心擬定一份採檢報告相關裁罰基準，目前已經簽核中，根據不同情況訂出定額的罰款，例如沒有報告卻威脅航空公司或檢疫人員的民眾，可能就會罰得比較重，預計下週公布。

(中時 )