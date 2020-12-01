109學年UBA第二階段預賽，世新大學持續正常發揮，除了阿巴西、丹尼爾、尤楚翔等人有所貢獻，新加入的吳沛嘉也比昨天首戰更進入狀況，終場世新100比68輕取高雄師大，收下2連勝。

世新教頭何政峰指出，此役能夠以大比分差獲勝，或許是高師大的狀況比較多，自己球隊是按照平常訓練的方式發揮，防守也沒太大改變，不過今年有在世大運代表隊培訓的阿巴西，節奏上的拿捏還要加強，現在他可以衝很快，但該慢的時候慢不下來，還要多加強節奏變化，避免讓對手抓到他的慣性。

阿巴西本戰繳出23分、5籃板、4抄截，也大演灌籃美技，其中一次是反手灌籃，他表示平常就是練球之餘玩玩灌籃，不會特地去多練灌籃，對於自己節奏掌握上，也自認需要再調整，所幸有隊友會幫忙他慢下來，至於參加世大運培訓的收穫，他說：「打球節奏、投籃時機都有趁這次機會多學點。」

對於今年球季展望，阿巴西期許球隊可以晉級四強，「希望大家繼續穩下去、不要受傷完成賽季。」

除了阿巴西，本季加入的吳沛嘉挹注15分、7籃板，丹尼爾14分、10籃板，尤楚翔12分、8籃板；高師大以劉旻諺11分最高，他並有5籃板、3抄截，蔡鎮嶽、朱育君各進帳10分。

(中時 )