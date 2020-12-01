民眾黨立委高虹安（右二）、賴香伶（左二）抨擊行政院燒錢養小編、做哏圖，攻擊在野黨，明顯行政不中立。（黃世麒攝）

民眾黨團質疑行政院編列9千萬元大內宣、養9位小編，行政院下午發出新聞稿，澄清民眾黨誤導，相關指控都與事實不符；相關預算編列一切依法辦理，並且受立法院審查三讀通過，辦理採購與支用，也都要事後受監察院審計部審計。

政院表示，相關費用的功能與目的為政策宣導廣告相關，向民眾說明溝通政府政策，這類宣傳編列與支用，並非行政院獨有，相信地方各縣市政府為了將施政措施或政策對民眾溝通說明，也都會在預算中編列類似宣傳經費。

政院說，有關民眾黨團指涉用勞務採購辦理小編9人，也與事實不符，政院嚴正否認。行政院表示，所謂的9人其中有5人，屬於新傳處常年因為處內特殊業務需要，予以辦理的勞務採購。其業務包含整理與政院相關之報導，輿情資料傳送、報紙雜誌的分送，每日行政院相關電子媒體報導播出畫面的拷錄，以及協助審核輿情發送的簡訊內容，行政院記者會網路直播及副控室操作等等。

政院指出，在2019年以前，因為相關勞務採購預算多是統一編列於院本部，新傳處僅有編列工讀生性質的勞務採購。另有4人的勞務採購，則是業務包含具有專業及相關工作背景的動態攝影、平面攝影、動畫製作與網站製作業務，負責拍攝及製作相關素材，提供行政院所屬機關、LINE TODAY政府澄清專區及跨部會文宣使用。

政院說，所謂包含宣傳經費與勞務採購業務等，都在日前回覆提供民眾黨團索取資料中，已經有清楚說明，對於民眾黨團仍以與事實不符的內容，召開記者會，行政院表達遺憾。

(中時 )