彰化縣楊姓女子11月30日深夜0時10分許，獨自駕車沿台61線西濱公路要到台北找工作，但車才開到苗栗縣通霄路段時，她突然覺得失去方向感，先下白沙屯交流道後向警方求援，但警方發現女子詞不達意，直到女子家屬到派出所找人，才表示女兒患有精神疾病，幸好警方發現後及時通知家人。

35歲楊姓女子家住彰化縣溪湖鄉，她嚮往到台北都市工作，昨日深夜獨自開車想北上找工作，卻在台61線通霄路段迷失方向，車就停在西濱公路白沙屯匝道與台1線路口，警方接獲報案到場與楊女溝通，卻發現她疑似精神狀況有異，經常詞不達意，於是先把人車引導回派出所，並通知家屬。

楊父深夜1時20分風塵僕僕從彰化趕上來，向警方表示，楊女患有精神疾病並領有身心障礙手冊，她一直跟家人說想到台北工作，但家人百般阻止，沒想到她竟然一個人開車離家，幸好被警方發現，避免女兒獨自北上發生危險。

通霄警分局呼籲，民眾家中如有身心障礙成員，更應多加關懷留意，隨時注意其日常作息，避免讓其獨自外出，造成無可挽回的撼事。

(中時 )