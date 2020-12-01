緯創（3231）集團持續投注資源推展醫療新事業，旗下緯創醫學科技（緯醫）因應今年COVID-19疫情延燒，積極將關鍵技術應用推進於精準醫療、數位醫療及大健康照護領域，預計在即將於12月3日登場的2020台灣醫療科技展中，也將展現一系列醫療創新應用。

緯醫近年來已將「血液透析併發症風險評估系統」導入數個透析場域，逐步構建慢性病照護平台與健康照護管理創新服務，發展出「Health365健康照護平台」，以全天候健康守護為概念，實現無圍牆醫療服務，從失智早篩到失能衰弱檢測，從單一腎臟病到多種慢性疾病管理，從個人到家戶，從院內到院外，從治療到預防，進而從台灣擴展至國際，整合專業醫療資源，實現健康有品質的日常健康管理，落實數位醫療應用。

另首創的「mCODE數位病理平台」，為緯醫攜手高雄榮民總醫院合作打造的創新整合型數位病理平台。為了提升病理報告輸入品質與效率，達到資料結構化與可交換性，以快速健康照護互通資源（FHIR mCODE）為架構，建立數位病理資訊平台，且整合病理科與放射影像科系統，達到遠距會診、遠距報告及遠診處置等目的。

緯醫今年以智慧醫療、運動康復及防疫應用三大主題展現其在智慧醫療領域深耕數年的成果。2020台灣醫療科技展活動時間為12月3日（四）～12月5日（六）10:00- 18:00，及12月6日（日）10:00- 16:00，於台北南港展覽館二館舉行。

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