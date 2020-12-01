倫元投顧分析師陳學進表示，台股1日開高走高，終場上漲162.78點，漲幅1.19％，收在13,885.67點；櫃買指數同步上揚1.31點，漲幅0.74％，收在177.93點；三大法人進出方面，外資轉買4.90億元，投信轉賣6.04億元，自營商轉買5.42億元，惟外資法人於台指期減碼3,469口多單，累計淨多單部位為8,171口，心態呈現謹慎中性偏多。

台股11月30日震盪下殺，一根長黑K棒摜破5日及10日線位置區，單日成交量更放大至3,861億元，使市場投資人感到驚慌，但主因還是受MSCI（明晟）雙降台股權重影響，隨著季度調整盤後生效，尾盤最後一筆在被動型基金調整持股部位的壓抑下，爆出1,163億元大量，使加權指數再下殺72點。不過，就過往歷史經驗觀察，當最後一筆因MSCI季度調整而拉回時，隔日通常將恢復上漲，台股1日早盤加權指數果真開高上漲。

個股方面，本周納入投資組合的錩新，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，惟股價1日開高走低收黑K棒，明後兩日能否量縮價穩上漲，將成為關鍵。

選股方面，在多頭格局不變前提下，市場最不樂見的就是人氣潰散，而觀察1日盤面類股與個股輪動架構，包括環球晶股價連飆二根漲停板外，更有包括威剛、晶豪科、南亞科、華邦電、品安、友達、群創、光耀、明基材、彩晶、第一銅、怡利電、星通、台揚、飛宏、全漢、威盛、材料-KY等，表現強勢，顯見市場人氣尚在。

(工商 )