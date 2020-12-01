運達投顧分析師洪任浚表示，亞洲股市歷經11月30日MSCI（明晟）半年度調整後，普遍於1日出現反彈，然前日所留之高點仍為壓力區，後續需留意2日周選擇權結算震盪走勢。此外，目前盤面類股輪動快速，加上資金量能越趨龐大，股價震盪幅度亦隨之加劇，在加權指數已超越13,000點之際，只要震盪1％幅度，就相當於130點之多，未來漲跌逾百點恐將成為常態，為投資人須習慣之波動幅度。

個股方面，本周納入投資組合的海光，鋼筋需求強勁、本業轉虧為盈，房市回溫有利長多格局表現。

展望後市，全球進入後疫情時代後，資金恐將出現大幅轉向，過去受壓抑的產品將迎來商機。全球工業金屬價格暴漲，彭博的商品現貨指數三個月來已大漲四成，銅價更來到七年新高，帶動鎳價、鋁價上揚。

選股方面，在通膨壓力增大、金屬價格上漲之下，將可望帶動金屬相關產品啟動漲價潮。其中，不鏽鋼價格盤價開出平高盤，第四季有望持續上調產品售價，有助不鏽鋼廠營運。上游燁聯已先行調漲，下游的彰源、新鋼、允強等廠，皆有望調高售價、增加利潤，加上手頭上的低價原料庫存皆有價差空間，推動股價先行反應，投資人可等待下一波買盤發動時機。

(工商 )