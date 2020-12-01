許富凱將於明年2月20日首度登上台北小巨蛋舉辦「拾歌」演唱會，同時也發行新專輯《拾歌》，他在1日舉辦發片記者會，特別穿上一身挺拔黑色西裝，再配上粉色格子裙作為搭襯，十分帥氣，在活動尾聲，綜藝天后張小燕突然獻聲：「恭喜！恭喜！許富凱先生，我是小燕姐！」許富凱驚喜感動淚崩。張小燕姐聊起當年提拔許富凱的恩師、已逝製作人「寇桑」黃義雄的追憶，許富凱在台上泣不成聲。

她形容，如果小巨蛋演唱會那天晚上，寇桑也能坐在台下，他一定會說：「小燕，這個阿凱我老早就看出來，他是個了不起的小朋友，憨憨的，真會唱！」張小燕不改幽默：「阿凱，我們都知道你很努力！6次入圍金曲獎，沒有得獎沒關係！人生就是要有目標，然後繼續去追。」讓許富凱又哭又笑，張小燕祝福：「站在小巨蛋舞台上心裡要記住：我不一定要一直謝謝說我好的人，但是要記住，曾經所有幫助過你的人，有很多人的幫助，你才會站在小巨蛋，恭喜你喔。」

許富凱開心宣佈攻蛋。（羅永銘攝）

許富凱透露將要登上小巨蛋，事前一定會去祭拜寇桑，「讓他看看我現在的狀態，他永遠是我內心的避風港」，寇桑過去時常對許富凱耳提面命，許富凱感激：「多謝寇桑，雖然小巨蛋沒辦法來現場，但對我來說是這輩子的恩人。」對於攻蛋，他至今心情緊張，先前得知申請通過小巨蛋，心裡揪了一下，更立刻要回高雄向家鄉的媽祖擲筊，沒想到得到笑杯，他一看媽祖尊顏剛好是微笑模樣，他自信：「應該是不錯的事情。」

許富凱從小跟父母感情融洽，父母之前頻頻熱情催他攻蛋，但確定要攻蛋後，父母情緒意外冷靜，他笑說：「應該是看到兒子望子成龍，也走到第10年，他們心安，叫我好好做吧。」他提到父親近來開始「扣客」聯繫親朋好友包車北上力挺，他打趣表示開唱當天小巨蛋外面會有一堆遊覽車，被問若票房秒殺是否有加場？他搖頭：「秒殺也不要加場，我是一個專心把事情做好的人。」許富凱「拾歌」台北小巨蛋門票將於12月5日中午12點在全台ibon售票系統開賣。

許富凱開心宣佈攻蛋。（羅永銘攝）

(中時 )