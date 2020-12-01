知名經紀人孫德榮今（1）日舉辦記者會，質疑華納音樂代理喬傑立藝人的近300首歌曲，版稅長期結算不清。他表示，自己是合理的懷疑華納有問題，導致他多年來損失近億元，他希望華納在明年1月4日前給他一個正式說明，不然他就要提告。

記者會現場播放雙方9月開協調會的錄音檔，孫德榮說，喬傑立從2005年開始授權華納代理歌曲3年，收益對分，但唱片市場走下坡，5566最後一張專輯沒發行就談解約，而華納原本要預付1500萬元版權費，付了1000萬就沒繼續，解約時說孫還欠200多萬，言下之意，版稅只還掉700多萬元。

孫德榮從兩年前開始執行維權官司，許多歌曲被香港華納授權給騰訊等多個音樂平台，他兩年半來起訴了24個音樂平台，光打官司就花費200萬人民幣，也因一半以上勝訴，拿回100多萬元人民幣。而他今年拿回版權後自己跟大陸平台談授權，每年可拿到50萬人民幣。

孫德榮今舉辦記者會，為音樂創作者及擁有錄音著作權的人發聲。（黃雯犀攝）

他質疑華納音樂版權部不公平對待喬傑立著作權銷售分潤，雙方9月開會未果，他希望新聞曝光讓華納總公司正視此事。他說，自己是小蝦米對抗大鯨魚，希望徵求熱血正義的律師和會計師跟他一起打官司，並擬成立中華創作者詞曲錄音著作權受害者協會，如果拿到賠償金，他願意拿來貢獻台灣電影並且幫助給遲緩兒。

針對孫德榮所言，華納音樂表示，「針對孫先生今日在記者會及媒體所陳述對華納音樂集團之指控，華納音樂集團在此嚴正聲明均為不實。」基此，華納音樂集團已委請理律法律事務所採取一切必要之行動，以維護華納音樂集團之信譽與權益。

(中時 )