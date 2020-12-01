台中市舉辦購物節，今年創下90億元的驚人消費力，市府率全國之先瞄準「她經濟」，12月9日至明年2月6日舉行首屆「2020台中女麗購」，民眾在台中市任一店家消費滿500元，於「台中購物節」APP登錄發票，有機會抽中鑽戒、汽車及最大獎黃金50兩，迎戰歲末採購旺季，再帶動拚經濟熱潮。

「2020台中女麗購」邀請新生代藝人林彥君與副市長令狐榮達為活動揭開序幕，「Ladys不僅beautiful還powerful！」令狐榮達說，女性在各種身分、崗位上表現出多元面向，購物不僅是為了打點自己，還照顧家人、長輩、小孩的食衣住行。

台中市今年第二屆台中購物節創造90億元經濟產值，打鐵趁熱再推出「2020台中女麗購」。（盧金足攝）

台中市舉辦購物節，今年創下90億元的驚人消費力，率全國之先瞄準「她經濟」，12月9日至明年2月6日舉行首屆「2020台中女麗購」。（盧金足攝）

他以第2屆台中購物節數據顯示，女性消費佔比超過60％，可見女性經濟不容忽視，市府首創以女性經濟為主題的購物節，希望在耶誕節、跨年、農曆新年再掀買氣。

林彥君說，雖然她是台北人，但常常到台中玩，台中不只天氣好，且餐廳很棒、食物價格合理，大呼「真的很愛台中！」自己在購物節貢獻不少消費金額，卻沒有抽到豪宅，「這次一定要把最大獎黃金50兩抱回家！」

經發局長張峯源指出，今年第2屆台中購物節創造超過90億元經濟產值，獲店家及民眾肯定，市府再推出「2020台中女麗購」，60天活動期間，民眾至台中任一店家消費累計滿500元，可於APP登錄發票獲得一組抽獎序號。

為使民眾快速上手，「2020台中女麗購」將延用「台中購物節」APP，民眾只要下載或更新現有程式至最新版本，即可快速掃描發票登錄抽大獎。

這次活動好禮除了有最大獎黃金50兩，也將推出線上天天抽美妝保養品、現場周周抽美妝保養品10萬元禮金、雙周抽按摩椅以及月月抽汽車、鑽戒，線上還有許多驚喜禮贈送活動等民眾來參加抽獎。

此外，為符合後疫情時代多元化的消費型態，活動也媒合「東森網路購物」平台業者推動線上購物合作，讓消費者可以在線上一指選購台中的各項好物。

(中時 )