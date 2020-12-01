今年因為疫情，使得遠距教學需求大增，線上教育公司TutorABC麥奇數位總經理黃嘉琦表示，今年新增用戶數較去年同期成長高達3成，公司成立以來累計服務課程超過2億人次。看好線上學習需求，TutorABC今天發表最新學習服務「手機學習App─英語生活行動誌」與「知識技能課程平台─微職人」兩大學習服務，也是2021年發展重點。對於IPO計畫，總經理黃嘉琦表示，目前都還在進行，重點還是先把產品價值展現出來。

黃嘉琦表示，「英語生活行動誌」訴求讓每個人找到舒適的學習方式，集合七大學習工具，包含：英文隨時聊（真人練習）、傾聽全世界（Podcast）、大家都在看（錄影課程）、老外看世界（時事影音）、AI口說（口說辨識）、單字大冒險（字彙訓練）、單字隨時查（劍橋辭庫），讓使用者透過外師、影音隨時上課、直接練習，用手機就能打造真人英語環境。從試營運至今下載量已突破107,254次，在Apple App Store與Google Play也獲得高度好評。

其中，真人外師練習的「英文隨時聊」可以用10分鐘的時間，以文字、語音、影像跟真人外師聊天，解決台灣人害怕開口說又沒有英語環境的問題；Podcast的傾聽全世界，可以讓使用者利用通勤或零碎時間；AI口說，則是用來培養語句語感的精確度，若害羞的人不敢面對真人老師，它就是最好的英文工具。

以英文學習起家的TutorABC，首次推出「知識技能課程平台─微職人」，講求職能互動的線上臨場教學，首波因應年終消費、年前轉職、年底尾牙，邀請了量販達人何默真、資深獵頭顧問牟宗珮，分別開設「跟著量販女王學心法！每月省購物金20％，等於多零用金20％」、「職涯薪契機！獵頭女王教你2021躍升成職場明日星」兩大課程。

黃嘉琦表示，職場類型主題詢問度高，如「面試技巧、履歷撰寫、工作診斷、職涯規劃」都相當熱門，因此成為首波課程主力，而聖誕節應景的薑餅屋製作、小資省錢採購計算法、動漫模型實作技巧、人生啟發與諮商等需高度現場感的課程，也將在第二波課程名單中陸續出現。

課程企劃團隊也特別說明，到2021年第1季的課程已經滿檔，將推出超過5大領域的系列主題，目前正著手規劃新一季的內容，講師合作與學員詢問非常踴躍，也期待各方職人好手來電洽詢開課，把技能知識分享給需要的人。

(時報資訊)