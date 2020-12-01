鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)將於晚間7點半召開重大訊息說明會，說明以增資發行新股為對價方式，取得AIS Cayman股份進行股份轉換。市場人士推測，樺漢應是透過增加持股，強化拓展美國人機介面（HMI）、工業4.0的應用領域商機。

樺漢2016年7月宣布斥資506.25萬美元（約新台幣1.62億元），透過子公司樺漢投資控股取得AIS Cayman共60％股權，並取得相關開發技術及生產技術，以美國為主要營運據點，藉以發展人機介面、工業4.0等相關產品，投資案於2017年首季完成。

AIS Cayman旗下擁有全資子公司AIS Industrial Systems，2018年6月底斥資約9837萬元併購超恩、納為轄下全資子公司，以進一步拓展集團業務。而AIS總經理蔡能吉，去年底獲任命成為樺漢新任總經理。樺漢對目前對AIS Cayman持股提升至62.36％。

據樺漢財報揭露，受惠本業營運成長及併購效益挹注，AIS Cayman去年合併營收12.7億元、年增達1.95倍，營益率自4.7％躍升至9.91％，稅後淨利0.92億元、年增近4.81倍。今年前三季稅後淨利0.82億元、年增達60.13％，已逼近去年全年表現。

(時報資訊)