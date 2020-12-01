益得(6461)下午舉行法說會時表示，氣喘控制用藥的SYN010已於11月正式向TFDA提出送件申請，最快預計2021年取證。而第一個進軍美國的開發案SYN011，也在11月開始進行符合美國查驗登記臨床試驗。

據2020 Visiongain資料分析顯示，世界吸入劑市場價值約為330億美元，甚至在2030年市值將可高達560億美元，相當於1.5兆台幣。益得是全台唯一擁有開發MDI定量吸入劑型藥械合一技術能力的公司，開發中的高門檻學名藥SYN010自2014年至今已有7年，9月成功完成臨床試驗批的生產，並在11月送TFDA進行查登，若順利取證後將可進入台灣約570萬美元市場，另外，還將爭取美國及東南市場商機。

另外，益得治療急性氣喘的SYN011自2015年起，耗資約2億台幣，歷經百萬支以上的研發試製，也在11月開始進行美國臨床試驗，期能以最快速度進軍美國，搶占高達13億美元市場，躋身屈指可數的美國吸入劑供應廠之列。而Duasma預計2021年在中國大陸完成臨床試驗，隨即將提出藥證申請，準備揮軍大陸市場。

(時報資訊)