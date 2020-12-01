湖口鄉為新竹縣僅次於竹北市之外，人口成長第二多的鄉鎮，由於往返新竹工業區車輛眾多，因應民眾需求，湖口鄉公所自2016年起規畫行「湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程」，透過徵收，以及罕見的以地易地方式，終於日前完工，1日舉辦竣工儀式，便利民眾使用。

湖口鄉長林志華表示，湖口鄉人口成長迅速，僅次於竹北市，往返工業區的車輛多，鄉親也期望能打通新興路838巷接光華路65巷道路，因此自2016年開始規畫，並透過縣長楊文科等人爭取，內政部長徐國勇、立委等人支持，好不容易完工。

湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程竣工後，原有道路自4到7米寬，增加至12米寬，使往來車流更順暢。（莊旻靜攝）

湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程竣工後，原有道路自4到7米寬，增加至12米寬，使往來車流更順暢。（莊旻靜攝）

湖口交流道特定區高速公路連絡道路拓寬工程1日舉辦竣工儀式，使往返工業區的湖口居民通行更加便利。（莊旻靜攝）

楊文科也感謝內政部營建署挹注經費，改善此道路急彎及危險路段。林志華表示，拓寬路段長約750公尺，自原本4至7米寬拓寬至12米寬，鄉公所工務課長黃乾祥也表示，共有32名地主以徵收方式提供土地，甚至有地主慷慨捐贈，另有16名地主土地位於鄰近台一線路段，也經國有財產署同意，採取以地易地方式，用私有地換公有地，促成此路段拓寬。

黃乾祥也指出，國產署日前已經核定同意交換，用地送到新湖地政事務所辦理分割，接下來就辦交換登記，面積約3400平方公尺，也感謝地主協助。

此工程含用地徵收補償和工程費，總工程費1億1615.5萬元，營建署組長張之明致詞時也特別為地政單位，向楊文科爭取功獎，肯定他們的付出，楊文科也點頭應允。黃乾祥也說，有地主無私捐地，公所也會頒贈感謝狀，紀念他的付出。

(中時 )