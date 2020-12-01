「2021萬眾騎BIKE」活動，凡報名即可獲得活動紀念T恤、束口袋及車友防曬必備三角脖圍，回到主會場更有多樣豐富的精美好禮等民眾抽獎。（馮惠宜攝）

迎接2021年全球自行車年，台中每年三月瘋媽祖重頭戲之一「2021萬眾騎BIKE」活動，也搶先在12月1日舉辦宣傳記者會，大甲鎮瀾宮董事長顏清標指出，預期明年仍不能出國，三月風和日麗，歡迎大家一起來參與這項已邁入第11年的活動，不但可以騎自行車感受台中之美，還能享受豐盛的宮廟美食。

顏清標1日與台中朝聖宮主委李煥湘、台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤、社口萬興宮主委徐明爐、南屯萬和宮董事長蕭清杰、台中樂成宮董事長郭松益以及豐原鎮清宮管理委員會代表共同齊集台中北屯區朝聖宮，邀請民眾一起參與明年3月6日由台中六間知名媽祖廟聯合舉辦的這項活動。

該活動將由六尊媽祖安座於前導車，引領騎友們一起從台中朝聖宮出發，沿途經過豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮再回到出發地點台中朝聖宮，全程90公里，報名的騎友可依據自身狀況量力而為，在騎乘中只需要收集任4個宮的祈福章，活動當日即可於台中朝聖宮領取完騎獎牌。而各沿途各宮廟也備有特色美食，要為騎友們補充體力。

另，體貼沒有自行車的朋友，主辧單位與捷安特、台灣雲豹合作提供租車服務，只要至報名官網點選租車服務表單填寫，捷安特、台灣雲豹將挑選適合騎乘的自行車，並在活動當天直接將自行車直接送到起點，鼓勵外縣市民眾可透過租車服務輕鬆與會。該活動即日起至明年1月31日止開放報名，歡迎踴躍參加。

(中時 )