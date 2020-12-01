日本職棒今（1）日公布「野球殿堂」（名人堂）新增的候選人名單，共有11人。包括日職史上最多出賽數（3021場）保持人谷繁元信，擁有最年長登板紀錄（50歲）、生涯219勝的山本昌，平成年間唯一打擊「三冠王」（2004年）松中信彥等，加上去年（含）之前取得資格但尚未入選的19人，球員部門共有30人候選，日職預定1月14日公布當選名單。

投手方面除了山本昌之外，還有美日職棒生涯出賽741場的齋藤隆、美日職棒合計125勝的川上憲伸、前西武獅隊王牌投手西口文也（182勝），一共4人。

打者7人除了元繁元信、松中信彥，還有兩位2000安打者小笠原道大（2120安）、和田一浩（2050安），以及谷佳知（1928安）、井端弘和（1912安）、高橋由伸（1753安）。大致上來看，谷繁、山本成績顯赫，入堂機會高，小笠原、和田帳面數字也不錯，其他幾位名氣也都很響亮，台灣球迷應該耳熟能詳。

由專家委員會拔擢再度取得候選資格者有5人：大島康德（2204安）、藤田平（2064安）、谷澤健一（2062安）、有藤通世（2057安）、1984年洋聯三冠王布馬（Boomer Wells），加上之前累計的15人，合計20人。特別表彰部門新增3人，合計有10位候選人。

(中時 )