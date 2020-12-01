◎非法旅館收移工 藍營憂成防疫破口

非法旅館成為防疫破口？台南市議會國民黨團接獲檢舉，指中西區有2家旅館提供尚未合格的房間作為移工宿舍，私下收容印尼移工來台居家檢疫之用。黨團1日痛批，依規定合格旅館才能作為防疫旅館，如今不合格旅館竟利用移工宿舍的身分，收容剛入境的移工居家檢疫，藉此規避相關局處的檢查及管理，恐將成為防疫破口。

◎奧萬大巴士翻覆 男換座位竟遭死劫

奧萬大巴士翻車造成1死20傷慘劇，黃姓男子被拋出車外身亡，妻子肋骨斷11根，還在加護病房！而且，當時因為有位女乘客會暈車，黃姓男子因而與她換座位，詎料卻遭遇死劫，家屬希望他的好心，將來能夠有福報。

◎55到64歲流感疫苗恢復接種 共31萬劑可打

公費流感疫苗今年初開打，當時打氣旺到爆，導致55到64歲族群暫緩接種，疾管署今天宣布，即日起恢復施打，全國疫苗量扣除幼兒接種第2劑及校園接種所需疫苗量約6.5萬劑，剩餘約31萬餘劑可供接種。

◎比新冠肺炎更傷肺 15歲少男吸電子菸急性肺炎隔離

誰說電子菸危害比香菸小？一名15歲少年日前因為呼吸喘急到中山醫學大學附設醫院求診，經胸部X光及胸部電腦斷層檢查發現雙側肺炎，且兩三天內急惡化到需氧氣治療，雖然少男無接觸史，院方一度懷疑是新冠肺炎，隔離採檢，最後追查才發現是少男抽電子菸造成肺部黏膜病變；醫師提醒電子菸尼古丁高，且有多種化學物、有機溶劑，甚至還可能溶出重金屬。

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(中時新聞網)