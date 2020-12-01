刑事局偵查第二大隊9月在台中破獲一處詐欺水房，向上溯源發現幕後有集團指揮操縱，遂成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，經連日跟監埋伏，搜索、拘提28歲黃姓男子等3嫌到案。

警方調查，黃嫌與假檢警詐騙機房合作，專騙大陸民眾，黃嫌等3人成立詐欺水房，提供大陸人頭帳戶讓詐欺機房接收贓款，再將贓款層轉至虛擬貨幣錢包，以比特幣、泰達幣、以太幣等於虛擬幣交易所兌現為新台幣；或是以場外交易方式，將詐欺贓款交付給詐欺機房，協助詐欺集團將不法所得匯轉至國內，並從中抽取不法利潤，初估詐團詐騙金額達9000萬人民幣、約3.8億台幣。

警方在台中、彰化等處搜索，查扣不法所得現金1147萬元及犯案工具手機8支、筆電、桌上型電腦、隨身碟3個等贓證物，詢後，依詐欺罪及組織等罪嫌移送法辦，刻擴大清查被害人數及洗錢金額，向上追查上游詐騙機房。

(中時 )