一名男網友發文抱怨，和女朋友在一起一年多後才發現，女友以前似乎玩很大，不但發生一夜情，甚至還和其他人交換伴侶，反觀他自己台大畢業後就到台積電上班，完全沒有這些「黑歷史」，他決定鼓起勇氣向女友提出，也想嘗試這種開放式關係，結果慘遭女友狂罵「渣男」。

網友PO文抱怨女友玩很大。（圖／截自臉書《靠北女友my girl》）

這名男網友在臉書《靠北女友my girl》發文指出，和女友在一起一年多，最近才發現她以前很愛玩，包括常跑夜店、一夜情，甚至交換伴侶甚麼都有，讓他覺得很不爽，而他自己是在傳統家庭長大，建中畢業後考上台大，一畢業就到台積電上班。

原PO表示，他並沒有責怪女友，只是很想跟女友一樣，嘗試這些「開放式關係」，不料遭女友直接拒絕，他氣憤喊：「憑什麼你可以，我就不行？」原PO後來向女友提出分手，還被對方罵渣男，使他十分不甘，女友為什麼對以前男友可以，對他卻不行。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛回應「又一個回收業者」、「竹科回收商你好」、「園區果然是回收業者」、「果然金盆洗手就是往竹科去」、「綠雲罩頂了」、「果然是回收商跟工具人技能點滿」。也有網友嗆「那是交往前的事」、「這麼優秀怎麼會遇到愛玩的女生」、「創作文吧」、「夢醒了嗎」。

中天新聞 惡男設局「換女伴」 害女友受辱羞憤輕生

(中時新聞網)