近期針對萊豬進口、牛肉麵之亂、中天換照事件，外界都對政府有反面聲浪，導致爭議不斷，而據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，蔡英文總統信任度為55.6%、較上月減少5.3個百分點，對蘇貞昌滿意度也較上月陡降9.4個百分點，跌至47.6%。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男今(1日)在臉書寫下，「萊豬足以拖垮蔡政府基本盤」。

沈政男在臉書寫下，TVBS與美麗島電子報的最新民調都顯示，自從蔡政府宣布打算開放萊豬輸台以後，蔡英文與蘇貞昌的施政滿意度都掉了將近10%，蘇貞昌更已面臨不滿意度超過滿意度的黑色交叉。他直言，雖然如此，政府至今為止還是打算如期開放萊豬輸台，「因為蔡英文已經不用選舉了，而蘇貞昌或許在防疫成功初期，一度腦海飄過一絲絲選總統的念頭，如今卻是面臨閣揆職位保衛戰了。」

打萊豬議題對在野黨來說有沒有用？民眾在不在乎？沈政男直言，遠遠超乎蔡政府以及一些親綠媒體的想像了，「因為你們距離瞭解台灣人的集體心靈（collective consciousness），還差得太遠！」

針對《美麗島電子報》民調，沈政男則分析兩點，第一，接下來國民黨應該展開地方包圍中央，在所有縣市發起反瘦肉精條例，看看綠營執政縣市的首長有什麼反應；第二，如果萊豬清楚標示有無瘦肉精，那麼反對與贊成萊豬進口的人，將被拉成幾乎平手。這又代表什麼？國民黨應不應該一直要求蔡政府標示瘦肉精？好好想一想吧。

而將萊豬民調跟中天新聞關台民調相比，沈政男發現，在中天議題上，只有20-29歲族群贊成關台多於反對，但到了萊豬議題，連20-29歲族群，也不挺蔡英文了，幾乎反對比例跟其他年齡層沒有兩樣。因此他認為，支持蔡英文最力的年輕族群，也是害怕瘦肉精！即使他們最信任的領導人給予保證，大家還是比較相信自己！也比較愛惜自己的健康，不至於被政治狂熱沖昏頭，「所以說瘦肉精議題，足以拖垮蔡政府的基本盤！」

最後，沈政男更呼籲國民黨，1122的反萊豬遊行也是重要助力，因此，「絕對必須在12月再發動一次大遊行，繼續給蔡政府震撼教育！」

(中時新聞網)