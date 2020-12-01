日前有民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金，財政部在不修法前提下，將加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

財政部指出，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制。

日前高雄民眾套領發票情況，財政部高雄國稅局已掌握案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，該局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。另國稅局亦加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。

過去多為營業人擅自開立多張發票，像是店家做假交易、開立上千張發票給自己以兌獎，國稅局早就針對開立發票異常店家輔導，必要時祭出查核。

不過，這次卻是民眾自行到各大商家花2元、3元購買塑膠袋來套領發票獎金，為過去少見案例，財政部也罕見喊出查核令嚴查蓄意套領情況。

官員指出，國稅局目前針對有故意不當套領發票意圖者加強查核，一旦有套領情況，其中獎獎金將不予兌領，至於一般民眾正常小額消費兌獎權益並不會受影響。

(工商 )