在新冠疫苗助攻下，全球股市11月強漲12.7％，漲幅創史上單月第二大紀錄。進入12月，多頭能否再接再厲，統計近10年資料顯示，MSCI世界指數12月上漲機率為60％，其中，又以台股勝率最高，達90％，其次是歐、美、日等地股市，勝率為70％。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出，今年第一季在新冠疫情下，全球股市全面重挫，不過，隨著各國寬鬆措施救市出爐，隨即展開反彈。近期，因為疫苗開發陸續傳出好消息，進一步激勵股市震盪走高。

代表全球股市的MSCI世界指數，11月強漲12.7％，僅次於1975年1月，為史上單月第二大漲幅。主要股市中，以巴西、東協、歐非中東三大新興市場最為搶眼，11月漲幅分別達15.9％、15.7％、13.9％，成熟市場則以日本、歐洲股市漲幅較佳，各有15％、13.7％。

進入12月，多頭能否再接再厲，統計近10年，12月MSCI世界指數上漲機率60％，平均漲幅0.6％。個別股市中，台股勝率達90％，居冠，平均漲幅為1.88％；其次是美股S&P 500和道瓊工業指數、歐洲600指數、日經225指數，勝率都在70％，平均漲幅介於0.5～1％。

葉菀婷分析，雖然全球股市短線累計不小漲幅，但是從資金、題材與企業獲利等面向觀察，對後市仍審慎樂觀看待。首先，各國央行持續寬鬆措施，美國聯準會(Fed)、歐洲央行更透露，12月可能會祭出新作法，刺激經濟活動，預料利率將長期偏低，有利股票等風險性資產。

其次，新冠疫苗接連傳出好消息，英國擬搶先核准輝瑞與德國生技公司BioNTech合作開發的疫苗，以化解疫情危機。若疫情順利改善，經濟活動將全面重啟，預期明年全球企業整體獲利將較今年成長20％以上，為股市進一步提供推升動能。

(工商 )