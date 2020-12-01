中鋼11月出貨暢旺 中龍鋼鐵出貨達126.5萬公噸 17:312020/12/01 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼11月出貨持續暢旺，含中龍鋼鐵合計出貨量達到126.5萬公噸，其中中鋼出貨量為88.5萬公噸，略遜於10月份的近89萬公噸，中龍出貨量為38萬公噸，較前一個月增加4萬公噸。 (工商 ) #中鋼 #萬公噸 #出貨量 #中龍鋼鐵 #出貨暢旺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大摩、華興挺台積 上調目標價 04:102020/12/01 財經要聞 熱門股－元山 營運樂觀直攻漲停 04:102020/12/01 證券．權證 雙引擎發功 正達下半年營運回穩 04:102020/12/01 證券．權證 《熱門族群》用電大戶條款將出爐 太陽能設備廠迎暖冬 11:252020/12/01 財經 台灣權王－行情火熱 中鋼、中鴻吃補 04:102020/12/01 證券．權證 官方認證！房市就是熱 六都移轉棟數大增 18:232020/12/01 房市新訊 《半導體》家登Q4出貨增溫 本業營運看旺 14:322020/12/01 財經 《類股》雙12購物節 雙A推新品迎錢潮 11:252020/12/01 財經 熱門股－中工 題材加持爆量漲停 04:102020/12/01 證券．權證 英國11月製造業PMI 近三年來表現最強 19:202020/12/01 財經 財經熱門新聞 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 財經 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 抵押房子又信貸玩股慘虧300萬 40歲負債慘案點出5警示 - 財經 痛打一帶一路？ 川普狂拉黑陸資企業 拜登卻躺槍 - 要聞 20.6元現增價 郭瑜玲：真的太便宜很捨不得 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。