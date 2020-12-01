11月美國三大指數走勢強勢，月漲幅皆超過10％以上，其中道瓊工業指數上漲11.84％，創下自1987年以來單月最大漲幅，相關AI電動車、AI人工智能、互聯網等科技型基金，表現亦十分不錯，統計相關基金11月漲幅均值則超過12％以上，績效跑贏美國三大指數。

合庫AI電動車及車聯網創新基金經理人張仲平表示，美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 股價再創新高，11月30日股票飆破600美元，市值超過5,300億美元，特斯拉上海超級工廠即將啟動Model Y的大量生產程序，並已設定要在2021年達到周產能5,000輛的目標，相關供應鏈將受惠，產業鏈上下游營運前景具想像空間。

張仲平指出，美國10月零售銷售年增5.68％，自疫情以來持續反彈，從零售數據細項分析，汽車銷售（含二手車）與維護占了整體零售銷售額約21％，因此汽車銷售是評估美國經濟的風向球，自今年5月起，汽車銷售年增率皆大於總體零售銷售數據。

再看到BEA每月公布的汽車銷量年率（包含乘用車與輕卡），10月年增16.67％，累積年增率負值收斂至3.47％。在汽車等美國耐久財數據開始出現反彈，意味著美國消費動能的逐漸復甦，非必需消費行業後續或有較佳的表現，電動車行業可以持續關注後續的產業發展以及投資機會，適合以中長期的角度布局。

(工商 )