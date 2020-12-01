農委會日前公布明年台南一期稻作停灌區，範圍包含新營、柳營、白河、後壁、東山、下營、六甲、官田、新化、麻豆、鹽水等11個行政區，共計1萬1434公頃。而今日（1）為停灌補助申請首日，停灌範圍較大的後壁區後壁工作站、仕安工作站皆反映，單日就有超過百位農民上門申請，且申請土地件數少則6筆、多則50筆，讓承辦人員險些忙不過來。

本次嘉南停灌面積總計1萬9385公頃，補償對象為公告停灌範圍內的實際耕作者，並規畫2個停灌休耕樣態，分別補償每公頃9.3萬元、8.2萬元。仕安工作站長陳泰安表示，補償申請首日，就有超過百位農民登記，且每位農民申請的土地筆數，約落在10筆至20筆左右，因此雖然首日申請農民不算多，但土地申請筆數仍較多。後壁工作站長馮昇鴻也說，今日有遇到農民一次就申請50筆土地，因此預估申請首周將較為忙碌。

而不少農民也擔心，是否會出現地主與代耕者爭搶補償的問題？馮昇鴻指出，今日仍以代耕者申請為主，僅有少數地主前來申請。馮昇鴻進一步稱，工作站初步會全數受理申請，待12月20日申請截止後，會重新檢視是否有土地重複申請，並邀集地主與代耕者前來協商，由實際耕作者提出相關證明領取補償；不過，由於部分農民與地主皆為口頭協議，沒有相關文書可證明，馮昇鴻表示，包括購買肥料、機具的收據，皆可作為證明，或是將報請上級機關協調。

農委會農田水利署嘉南管理處則表示，目前全區共有27個工作站可受理申請，且營業時間延長至晚上8時、周末無休，申請截止日期至12月20日。此外，為簡化作業流程，農民攜帶身分證或戶口名簿、印章或簽名、農會或金融機構存摺影本及切結書，至附近各工作站即可辦理申請。

(中時 )