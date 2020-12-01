由韓國知名發行廠商Pangsky代理的3D MMORPG冒險手遊《The Finder: 追尋者》，即日起開放伺服器【號令天下】，並釋出遊戲影片及副本介紹，號召台港澳玩家迅速加入，展開一段追尋者之路！此外，現正登入遊戲還可以獲得「簽到禮包」、「每日登錄獎勵瘋狂加碼」等多重好禮，迅速提升戰力！

《The finder：追尋者》最新宣傳影片

遊戲以東方玄幻為背景，提供多人在線互動的野外PK玩法，強調門派及團隊的協同作戰，並結合高品質的華麗畫面和打擊感，讓玩家隨時擁有極高的視聽盛宴與打擊快感。

玩家隨時擁有極高的視聽盛宴與打擊快感。(圖/Pangsky提供)

四大職業。(圖/Pangsky提供)

遊戲內有四大主角，玩家可根據自己的喜好選擇職業，值得一提的是遊戲擁有非常人性化的設定，像是遊戲貨幣在所有角色之間都可使用，玩家可隨時創建且切換其他職業，而每個職業皆有成套裝備及技能體系，充分享受不同職業的遊戲體驗及樂趣！

朱雀VS玄武。(圖/Pangsky提供)

青龍

青龍帶有近戰範圍攻擊技能，揮舞大劍的近戰武者！通過COMBO和群體攻擊來消滅多個敵人，使用閃避可快速脫離險境，或迅速貼近敵人進行奇襲！

玄武

是個防禦專精及使用盾牌的生存型武者，舉盾維持防禦姿態，獲得免疫狀態及傷害減免等效果，還能迅速有力的增加防禦BUFF！

朱雀

可對單一目標造成成噸傷害，是以弓為主武器的遠程攻擊型武者，並擁有多樣化的攻擊型技能，通過閃避險境，遠端輸出的優勢對敵人造成爆發性傷害！

白虎

通過自身的輔助型技能「治療」及為隊友添加BUFF光環的武者，可大幅提升隊伍進行副本、PK的勝率，是個不可或缺的戰友！

《The Finder: 追尋者》除了基本野外玩法之外，還有「養成副本」、「每日副本」、「無限副本」、「記憶碎片」、「4 vs 4約戰」、「大亂鬥」等多種大型PVE與PVP綜合副本，每個副本都有不同的特殊獎勵，玩家可享受有別於野外戰鬥的全新體驗！

其中「無限副本」隨著層數的增加，難度會相應提高，玩家除通過擊殺BOSS獲得終極獎勵之外，每天還能重置關卡再次得到獎勵，是個領取極品裝備與道具的重要地點！上百層的副本BOSS正等著你挑戰，印證自己強大的實力。「記憶的碎片」是帶有劇情的副本，以各主角的背景故事作為基礎，透過在副本中不斷的前進挑戰，收集更多記憶碎片的劇情，玩家將深入了解遊戲的背景故事。而首次通關還能獲得屬性點數，大幅增加戰力！

(科技)