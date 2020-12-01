國立南投高中學生，參加全國工業類學生技藝競賽，成績斐然，廖佑軒、陳怡瑄、曾智群及劉志祥，分別獲得電腦輔助機械製圖金手獎第一名、機械製圖金手獎第一名、數位電子金手獎第一名及工業電子優勝。

南投高中校長傅國樑表示，今年全國技藝競賽，參賽隊伍都是來自全國各地的優秀技職人才，投高打敗群雄，拿到三項全國第一名，讓全校師生雀躍不已，感謝老師的用心指導，學生日以繼夜的不斷練習，才能有好成績。

國立南投高中學生，參加全國工業技藝競賽成績優異。（南投高中提供／廖志晃南投傳真）

電腦機械製圖科老師劉陳偉民與楊寅樑，利用課餘時間指導選手，每天都陪學生留校練習到很晚；電子科主任趙錫亮、林欽祥老師，不斷訓練與幫助選手，破解學科考題，模擬術科試題，讓選手在比賽中脫穎而出。

傅國樑表示，南投高中傑出校友、瑞助營造公司董事長張正岳，提攜學弟妹不遺餘力，特別贊助競賽獲獎學生和指導老師生獎勵金；張正岳畢業於建築科，事業有成，積極回饋母校，並擔任校友會常務理事，也是學弟妹學習的標竿。

傅國樑表示，目前國家科技產業正需要人才，顯現投高師生正引領潮流，與時俱進，也歡迎地方優秀學子，選擇投高就學，一定能築夢踏實，達成家長及學生願望。

(中時 )