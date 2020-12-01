看準年底這波購物需求，日曜天地OUTELT於12月4日至2021年1月4日舉辦「Family Sale」，集結全館50大品牌，祭出破盤優惠，最低1折起，消費滿額再抽iphone12，同期特賣會場舉辦「麗嬰房年終聯合廠拍」，育兒用品最低199元起。

這場Family Sale首週（12月4日至12月18日)由義大利品牌BENETTON、美國品牌Arnold palmer領頭祭出最低1折起、ROOTS最低2折起、滿千再折佰！第二週（12月11日至12月28日）由Armani接棒全面下殺1折起，緊接著最後一周（12月18日至1月4日）由法國品牌le coq sportif、美系品牌POLO RALPH LAUREN聯手下殺3.2折起！

另，日曜天地OUTLET更加碼消費滿3000元就有機會把iphone12帶回家！同期12月4日至12月13日舉辦限時10天「麗嬰房年終聯合廠拍」，集結台灣童裝龍頭麗嬰房家族、ESPRIT、ROOKIE、Austin Home等陣容，現場近兩萬件商品，精選童裝、育兒用品最低199元起。

(中時 )