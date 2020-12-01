第18屆SBL超級籃球聯賽將在本周六（12/5）於新莊體育館開打，莊頭北自2016年起連續五年持續支持台灣籃球運動發展、力挺台灣籃運，除了支持SBL超級籃球聯賽，每年由中華籃協主辦的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽也都能夠發現莊頭北在現場為中華健兒加油的畫面，由企業帶頭做起。

中華籃協今日（12/1）利用SBL開賽記者會，由中華籃協謝典霖理事長親自授予莊頭北感謝獎牌，由陳泰成副總經理代表受獎，感謝莊頭北對台灣籃球運動的發展及推廣。

莊頭北陳副總受訪時提到，莊頭北的企業精神，即是盡職的扮演著默默支援的角色，用心，專業不斷的提升品牌設備的品質，以實在的品質，滿足國人生活的需求。就像所有在SBL努力的球員，不斷的自我要求，精進自身球技，在球場上拚戰，滿足球迷的期望，希望能透過這樣的持續支持，讓我們台灣籃球好手能有更好的舞台，展現自我，將來更能在國際賽中，為台灣爭光，也希望邀請全國民眾更加支持籃球，讓台灣籃球能在國際中持續發光發熱。

(中時 )