第一社會福利基金會舉辦的第10屆「名人愛獻館」~守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣即日開跑。（第一社會福利基金會提供／林良齊台北傳真）

彥彥今年一月來「第一社福基金會」附設的「第一兒童」做早療，當時約2歲多，疑似為罕病CHARGE症候群個案，有喉頭軟化、聽損問題，也影響了半邊的顏面神經失調，因為斜頸，需要使用頸圈矯正，也因此，小彥彥在跟老師或同學互動時，無法輕鬆轉頭，需要身體大轉彎來移動自己。

第一社福基金會表示，對一般家庭而言，孩子小時候擔心的不外是小孩課業、升學問題，孩子成人後，父母希望兒女能找到好工作、結婚生子；但是心智障礙家庭要擔心的卻是小孩孱弱的身體要復健、會不會講話、能不能走路或是成年心智障礙者未來的安養去處。

「第一社福」面對逾千名服務對象複雜且多元的療育照護需求，需更努力籌集資源，幫助更多身障的孩子；第一社會福利基金會舉辦的第10屆「名人愛獻館」~守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣即日開跑，包括藝人蔡依林、小S、大S、張鈞甯等共有26位藝人朋友響應、捐出29件包包，邀請大眾一起行善，將眾多包款標回家。

捐款可洽第一社福基金會官網或洽詢電話：(02)2722-4136分機830-833。

(中時 )