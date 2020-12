Spotify 公開今年年度最受歡迎的藝人、專輯、歌曲,揭曉 2020 年全球 3.2 億人如何在平台上收聽和發掘音訊內容。Spotify 指出,今年是個別具意義的一年—因為社交距離的限制,讓人與人間的距離不再靠近,然而卻又以某種方式聚在一起,成為一個更緊密的社群。在今年即將結束之際,他們推出2020年度回顧,向創作者們致意。

Spotify 公布台灣最多串流收聽次數在地歌手。(Spotify 提供/黃慧雯台北傳真)

Spotify 公布台灣最多串流收聽次數歌手,以及台灣最多串流收聽次數歌曲。(Spotify 提供/黃慧雯台北傳真)

周杰倫,當之無愧的華語流行音樂天王,是今年台灣最多串流收聽次數的藝人,其次是G.E.M. 鄧紫棋和 BTS,分別位居第二和第三名。2020 年台灣最多串流收聽次數的歌曲則由 八三夭 831 演唱的電視劇《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉拿下,而他們也在今年台灣最多串流收聽次數的團體中取得第四名。

台灣最多串流收聽次數的專輯是瘦子E.SO 的最新專輯《Outta Body靈魂出竅》。作為本年度嘻哈流行的代表人物之一,瘦子E.SO 的首次單飛出輯,便成功拿下本年度台灣最多串流收聽次數的男歌手第五名。台灣串流收聽次數最多的女歌手是G.E.M. 鄧紫棋,跟隨在後的是泰勒絲 (Taylor Swift)和蔡依林。而排名第四和第五名的分別是梁靜茹和田馥甄。

關於Spotify 2020年串流音樂在台灣市場的回顧如下,歌手與團隊部份如下:(1)台灣最多串流收聽次數歌手:周杰倫、G.E.M. 鄧紫棋、BTS、林俊傑、周興哲;(2)台灣最多串流收聽次數女歌手:G.E.M. 鄧紫棋、Taylor Swift、蔡依林、梁靜茹、田馥甄。(3)台灣最多串流收聽次數男歌手:周杰倫、林俊傑、周興哲、高爾宣 OSN、瘦子 E.SO。(4)台灣最多串流收聽次數團體:BTS、五月天 Mayday、BLACKPINK、八三夭 831、The Chainsmokers。(5)台灣最多串流收聽次數在地歌手:周杰倫、周興哲、高爾宣 OSN、瘦子 E.SO、五月天 Mayday。

歌曲作品部分,2020年Spotify平台中,(1)台灣最多串流收聽次數專輯:瘦子 E.SO《Outta Body靈魂出竅》、高爾宣 OSN 《#osnrap》、G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》、Lauv《~how i'm feeling~》、BTS 《MAP OF THE SOUL : 7》。(2)台灣最多串流收聽次數歌曲:八三夭 〈想見你想見你想見你(電視劇"想見你"片尾曲)〉、高爾宣 OSN 〈Without You〉、周興哲 Eric Chou〈怎麼了〉、陳零九 Nine Chen〈天黑請閉眼 feat. 邱鋒澤〉 、徐佳瑩 LaLa Hsu〈真的傻 (電影《一吻定情》追愛版主題曲)〉。

Spotify 公布全球最多串流收聽次數歌手,以及全球最多串流收聽次數歌曲。(Spotify 提供/黃慧雯台北傳真)

Spotify 2020 全球年度回顧榜單如下:(1)全球最多串流收聽次數歌手:Bad Bunny、Drake、J Balvin、Juice WRLD、The Weeknd。(2)全球最多串流收聽次數女歌手:Billie Eilish、Taylor Swift、Ariana Grande、Dua Lipa、Halsey。(3)全球最多串流收聽次數專輯:Bad Bunny 《YHLQMDLG》 、The Weeknd《After Hours》、Post Malone 《Hollywood’s Bleeding》 、Harry Styles 《Fine Line》 、Dua Lipa《Future Nostalgia》 。(4)全球最多串流收聽次數歌曲:The Weeknd〈Blinding Lights〉、Tones and I 〈Dance Monkey〉、Roddy Ricch 〈The Box〉 、Imanbek and SAINt JHN〈Roses - Imanbek Remix〉、Dua Lipa 〈Don’t Start Now〉。

(科技)