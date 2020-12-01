Spotify 公開今年年度最受歡迎的藝人、專輯、歌曲，揭曉 2020 年全球 3.2 億人如何在平台上收聽和發掘音訊內容。Spotify 指出，今年是個別具意義的一年—因為社交距離的限制，讓人與人間的距離不再靠近，然而卻又以某種方式聚在一起，成為一個更緊密的社群。在今年即將結束之際，他們推出2020年度回顧，向創作者們致意。

Spotify 公布台灣最多串流收聽次數在地歌手。（Spotify 提供／黃慧雯台北傳真）

Spotify 公布台灣最多串流收聽次數歌手，以及台灣最多串流收聽次數歌曲。（Spotify 提供／黃慧雯台北傳真）

周杰倫，當之無愧的華語流行音樂天王，是今年台灣最多串流收聽次數的藝人，其次是G.E.M. 鄧紫棋和 BTS，分別位居第二和第三名。2020 年台灣最多串流收聽次數的歌曲則由 八三夭 831 演唱的電視劇《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉拿下，而他們也在今年台灣最多串流收聽次數的團體中取得第四名。

台灣最多串流收聽次數的專輯是瘦子E.SO 的最新專輯《Outta Body靈魂出竅》。作為本年度嘻哈流行的代表人物之一，瘦子E.SO 的首次單飛出輯，便成功拿下本年度台灣最多串流收聽次數的男歌手第五名。台灣串流收聽次數最多的女歌手是G.E.M. 鄧紫棋，跟隨在後的是泰勒絲 (Taylor Swift)和蔡依林。而排名第四和第五名的分別是梁靜茹和田馥甄。

關於Spotify 2020年串流音樂在台灣市場的回顧如下，歌手與團隊部份如下：（1）台灣最多串流收聽次數歌手：周杰倫、G.E.M. 鄧紫棋、BTS、林俊傑、周興哲；（2）台灣最多串流收聽次數女歌手：G.E.M. 鄧紫棋、Taylor Swift、蔡依林、梁靜茹、田馥甄。（3）台灣最多串流收聽次數男歌手：周杰倫、林俊傑、周興哲、高爾宣 OSN、瘦子 E.SO。（4）台灣最多串流收聽次數團體：BTS、五月天 Mayday、BLACKPINK、八三夭 831、The Chainsmokers。（5）台灣最多串流收聽次數在地歌手：周杰倫、周興哲、高爾宣 OSN、瘦子 E.SO、五月天 Mayday。

歌曲作品部分，2020年Spotify平台中，（1）台灣最多串流收聽次數專輯：瘦子 E.SO《Outta Body靈魂出竅》、高爾宣 OSN 《#osnrap》、G.E.M.鄧紫棋《摩天動物園》、Lauv《~how i'm feeling~》、BTS 《MAP OF THE SOUL : 7》。（2）台灣最多串流收聽次數歌曲：八三夭 〈想見你想見你想見你(電視劇"想見你"片尾曲)〉、高爾宣 OSN 〈Without You〉、周興哲 Eric Chou〈怎麼了〉、陳零九 Nine Chen〈天黑請閉眼 feat. 邱鋒澤〉 、徐佳瑩 LaLa Hsu〈真的傻 (電影《一吻定情》追愛版主題曲)〉。

Spotify 公布全球最多串流收聽次數歌手，以及全球最多串流收聽次數歌曲。（Spotify 提供／黃慧雯台北傳真）

Spotify 2020 全球年度回顧榜單如下：（1）全球最多串流收聽次數歌手：Bad Bunny、Drake、J Balvin、Juice WRLD、The Weeknd。（2）全球最多串流收聽次數女歌手：Billie Eilish、Taylor Swift、Ariana Grande、Dua Lipa、Halsey。（3）全球最多串流收聽次數專輯：Bad Bunny 《YHLQMDLG》 、The Weeknd《After Hours》、Post Malone 《Hollywood’s Bleeding》 、Harry Styles 《Fine Line》 、Dua Lipa《Future Nostalgia》 。（4）全球最多串流收聽次數歌曲：The Weeknd〈Blinding Lights〉、Tones and I 〈Dance Monkey〉、Roddy Ricch 〈The Box〉 、Imanbek and SAINt JHN〈Roses - Imanbek Remix〉、Dua Lipa 〈Don’t Start Now〉。

(科技)