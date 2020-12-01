第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天進行最終日賽程，尋求衛冕的龜山國小靠著第5棒林宇謙單場雙響、貢獻5打點，加上投手劉任右、邱澤成功封鎖對方打線，以8比0（5局提前結束）擊敗桃源國小，完成4連霸，也是隊史第5度在美濃奪冠。

龜山在4強賽重拾昔日長打火力，全隊共敲出16支安打，其中包含林宇謙的2分全壘打，以18比0擊敗錦興國小，在「桃園內戰」中勝出。

冠軍戰龜山推出留任右先發，4局只被敲出3支零星安打，投出6次三振、1觸身球，後援的邱澤接手1局也未失分，兩人聯手封鎖對方打線。

而龜山打線也在第2局甦醒，先靠著黃浩毓的二壘安打先下一城，3局下林宇謙再轟出3分炮，龜山單局攻下4分擴大領先優勢，5局下林宇謙又開轟，敲出中外野的2分全壘打，也助龜山提前「扣倒」對手，完成4連霸。

龜山總教練李政達坦言，球隊此次打擊狀況調整的並不理想，徐生明盃只能用「關關難過關關過」來形容，但他透露，昨天球隊打進4球後有帶小朋友到便利商店買自己喜歡的東西當作犒賞，也鼓勵他們要開心打球，「今天這兩場比賽有恢復昔日打擊水準。」

而徐生明盃賽前一日才接任隊長的林宇謙今天單日3轟、單場雙響都是生涯頭一遭，他也認為自己的表現很好，今天能夠打擊大爆發，他透露是教練有提醒他「手不要翹起來」，收到不錯的效果。

成為球隊4連霸的關鍵人物之一，林宇謙在今年徐生明盃還摘下全壘打獎（3轟、7打點）、打點王（10打點）、功勞獎及打擊獎第三名，他笑著說下次碰到舅舅林立時，會跟他分享此次徐生明盃的成績。

龜山國小林宇謙開轟繞壘。（徐生明棒球發展協會提供）

龜山國小完成徐生明盃4連霸，同時也是賽史第5度奪冠。（毛琬婷攝）

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