受到疫情的影響，演藝圈新婚夫妻楊丞琳和李榮浩也不得不分隔兩地。先前楊丞琳更在自己的社群平台上更新限時動態「200天的概念是…」表達對老公李榮浩的思念。兩人也時常隔空放閃，恩愛程度閃瞎不少人。

除了滿滿的思念，楊丞琳也時常貼出各種品種的「狗界李榮浩」，由於所有狗狗的照片都有同一個特點就是：「眼睛都很小」，也讓不少網友笑說，這相似度未免也太高了吧！

許多網友說，楊丞琳又在思念老公了 (圖/ 楊丞琳微博)

昨(30日)，楊丞琳深夜突然在微博再度曬出一隻柴犬和李榮浩的對照圖，還簡單寫下「自己品」三個字，立刻引發網友在貼文底下瘋狂留言。

照片中的李榮浩身穿黑色毛衣，憂鬱的彈著吉他，上面柴犬的表情完全神複製他的表情，完全就是「狗界李榮浩」的代表。

熱心網友認真做圖，表示柴犬的眼睛比李榮浩大 (圖/ 楊丞琳微博)

這張照片也讓李榮浩本人親自上線回應。他無奈表示：「妳到底從哪找那麼多狗？」，實際上，許多網友也能看的出來楊丞琳思念老公的心情，紛紛在照片下方留言：「笑死我了救命」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈官方吐槽最為致命」、「解相思了」、「甜死我了」。

(中時新聞網)