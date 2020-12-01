目前私校教職員和一般勞工的退撫提繳均免納入所得課稅，但軍公教的退撫提繳仍然納入所得課稅，形成差別待遇。全國教師工會總聯合會今發布新聞稿呼籲，「退撫提繳免納稅，全民一致好公平」，立法院應通過修正法案，將在職教師退撫提繳改為免納所得稅。

立法院明（2）日司法及法制委員會、教育及文化委員會將召開聯席會議，併案審查(一)委員張廖萬堅等21人擬具「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第八條條文修正草案」及(二)委員費鴻泰等25人擬具「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第八條條文修正草案」案。

這此兩案均為將在職教師提繳應納入所得課稅，改為免納所得課稅。全教總認為這符合稅制公平，呼籲朝野立委應予以支持。

全教總表示，雖然財政部提出軍公教是「在職課稅、退休免稅」的說法，但實際上一般勞工、私校教職員退休所得在每人每年有78.1萬免稅額的前提下，也等於退休所得免納稅。

反觀軍公教在年金改革後，退休所得會超過78.1萬者，根本是鳳毛麟角，也等於「退休免稅」根本就是空話一句，吃退休軍公教的豆腐。

全教總認為基於稅制公平應修訂現行在職教師退撫提繳的規定，即是支持在稅制上做一致的處理，而唯有先行通過在職提繳免納入所得課稅的修訂，才有退休所得是否要納稅的問題。所以，也請政府機關和有心人士，切莫以配套不完整做為妨礙兩案通過的理由。

(中時 )